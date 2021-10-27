تعرف على العروض المشاركة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أيام قليلة تنطلق الدورة السادسة من فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي التي يترأسها مازن الغرباوي، والذي سيُقام هذا العام تحت اسم الفنانة سميحة أيوب والتي سيتم تكريمها بشكل خاص ورسمي.

مصر تشارك بعرض رصد خان في المسابقة العروض الكبرى

الدورة الجديدة تقدم لها 302 عرض مسرحي لكي يتم الاختيار من بينهم للعرض خلال الدورة وتم ذلك من خلال لجنة ضمت كلا من الدكتورة إيمان عز الدين والفنان أمير صلاح الدين والفنان إيهاب فهمي والدكتور شوكت المصري والناقدة هند سلامة.

العروض التى تم اختيارها في المسابقات هي 14 عرضا مسرحيا وعرضان شرفيان ففي مسابقة العروض الكبرى تم اختيار عرض ذا لاست فلاور من دولة إيطاليا وعرض ربع وقت من تونس وعرض بوق إسرافيل من العراق وعرض ترام من دول بولندا وأمريكا وإنجلترا وعرض بيروسماني من جورجيا وعرض رصد خان من مصر.

تونس ضيف شرف الدورة

وفي مسابقة المونودراما تم اختيار عروض دونت ريفنيجي إس من رومانيا وعرض موندو جيرس من إسبانيا وعرض واي دونت بيبول من أوكرانيا وان توشد من سيرلانكا.

وفي مسابقة الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية سيتم عرض عروض صخب بلا صوت من السعودية وخدامة من تونس والبجعات من تونس والجار من الجزائر، بالإضافة إلى عرض انتحار معلن من مصر والسعودية وتونس وصفية من الأردن.

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهي أيضًا الرئيس الشرفي للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.