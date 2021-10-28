مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تنظيم 3 ورش فنية في دورته السادسة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، رسميًا، عن تنظيم 3 ورش فنية خلال الدورة الجديدة المقرر إقامتها ما بين 6 إلى 11 من شهر نوفمبر المقبل.

مهرجان شرم الشيخ ينظم ورشا للكتابة المسرحية

وذكر بيان صادر عن المهرجان أن الورش المتفق عليها هي ورشة الكتابة المسرحية «فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح» للمدرب نادر صلاح الدين، وورشة إعداد الممثل «الجسد المقدس» لفريد النقراشي، والمسرح الغنائي والفنون الأدائية لليوناني بافلوس كافورس.

اليوناني بافلوس كافورس يقدم ورشة المسرح الغنائي

يذكر أن تقدم هذا العام لإدارة المهرجان «302» عرض مسرحي من مختلف دول العالم يرغبون في المشاركة بالدورة السادسة في مسابقاتها المختلفة، وشاهدت لجنة المشاهدة والاختيار كل هذه العروض التي تكونت من: الدكتورة إيمان عز الدين، والفنان أمير صلاح الدين، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور شوكت المصري، والناقدة هند سلامة.

تقدم 302 عرض مسرحي للمشاركة في الدورة

كما يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جائزة العمل الأول للشباب «النسخة الثالثة»، وهي جائزة مقدمة من المخرج الكبير عصام السيد وتحمل اسمه، وتقدم تشجيعا لحركة المسرح الشبابي ودعما للمخرجين أصحاب التجارب الأولى وفاز بتلك المسابقة كل من المركز الأول لعادل مبروك بعرض «تريفوجا»، والمركز الثاني لسعيد علي سالمان بعرض «مرساة في محيط هيستيري»، والمركز الثالث لمحمود حسن جراتسي بعرض «دون كيشوت».

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهي أيضًا الرئيس الشرفي للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 من نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.