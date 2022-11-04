«حقوق القاهرة» تنظم مؤتمرها السنوي عن المشروعات المتوسطة والصغيرة  

تنظم كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مؤتمرها السنوي بعنوان «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالهادي العوضي، عميد الكلية.

جلسات المؤتمر السنوي بكلية الحقوق

ويشمل المؤتمر عددا من الجلسات تدور الجلسة الأولى حول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر «طوق النجاة للنهوض باقتصاديات الدول النامية»، والجلسة الثانية عن النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجلسة الثالثة حول معوقات تمويل المشروعات ومعالجتها والرابعة حول جهود الدولة لتنمية هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة والجلسة الخامسة حول الوسائل المبتكرة والحديثة لتمويل المشروعات والجلسة السادسة والأخيرة نحو رؤية جديدة لدور المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة.

يبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لرئيس جامعة القاهرة وعميد الكلية، والدكتور رجب طاجن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور ستيفان برونا أستاذ القانون الخاص بجامعة مونبيلييه بفرنسا ومدير معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

محاور رئيسية في جلسات المؤتمر

خلال المؤتمر، يتحدث العديد من المتخصصين في موضوعات شتى، منها دور التشريعات الأوروبية والفرنسية في تحفيظ إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملة الضريبية لهذه المشروعات ودور هذه المشروعات في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في مصر والحماية القانونية لهذه المشروعات والحماية الجنائية أيضاً والمسؤولية المدنية لشركات تمويل هذه المشروعات.

تدور الجلسات أيضا حول دور هذه المشروعات في معالجة البطاقة والمعوقات التمويلية لها واقتصاديات المشروعات الصغيرة وسبل النهوض بها في ضوء تجربة سنغافورة وماليزيا وأمريكا.

وفي نهاية المؤتمر، تخرج هناك مجموعة من التوصيات يعلن عنها الدكتور سامي عبدالباقي، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري ومدير معهد قانون الأعمال الدولية سابقاً والمستشار القانوني الأسبق للهيئة العامة لسوق المال.