«جنايات الجيزة» تستكمل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص ذبحًا في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مذبحة الريف الأوروبي».

المتهم يظهر في حالة من الهدوء

وخلال الجلسة الماضية، ظهر المتهم داخل قفص الاتهام وهو يتمتع بقدر كبير من الثبات، غير مكترث بما يدور حوله ويبدو على ملامحه الهدوء محاولًا إخفاء وجهه عن الكاميرات، وعند بدء الجلسة انتظر المتهم دوره للمثول أمام القاضي داخل غرفة المداولة، نظرًا لطلب دفاع المتهم أن تكون الجلسة سرية.

المتهم: «نصيبهم كدة»

وعند خروج المتهم من قفص الاتهام حتى غرفة المداولة ظل يخطو بخطوات سريعة حتى لا تلاحقه الكاميرات واكتفى بقول عبارة واحدة عن ارتكابه الجريمة «هما نصيبهم كدة».

عرض المتهم على الطب النفسي

وخلال نظر الجلسة، التمس دفاع المتهم من هيئة المحكمة أنَّ يتمّ عرضه على الطب الشرعي والنفسي وذلك لبيان مدى قواه العقلية، لأنّ المتهم اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة أنَّه وقت ارتكاب الجريمة كان تحت تأثير المواد المخدرة وبعض الأدوية المهدئة، وكان أبرز ما جاء في دفاع الجاني هو تناوله للعقار المخدر المعروف باسم «النايت كالم».

ولكن سرعان ما قطع دفاع المجني عليهم حديث دفاع المتهم، بأنَّه اعترف أيضًا أمام النيابة العامة «لو كان في زيادة كنت قتلتهم بردوا»، ملتمسًا من هيئة المحكمة أن ترفض طلب عرض المتهم على الطب النفسي «حرام دول 5 أرواح راحوا في ثانية.. إزاي نقول عرضه على الطب النفسي والشرعي».