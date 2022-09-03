بدء جلسة محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله، المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، «أب وابنتاه وحفيداه»، ذبحا داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

منع أهل المجني عليهم من دخول المحكمة

وعُقدت الجلسة الماضية، داخل غرفة المداولة، بعد منع أهل المجني عليهم من الدخول إلى المحكمة، بسبب حدوث حالة من الهرج خلال نظر أولى جلسات القضية، والتي استمرت نحو 15 دقيقة، وجرى تأجيلها إلى جلسة اليوم السبت.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل صديقه المزارع وابنتيه وحفيديه، بعد رفض الأول مصاهرته، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

مزارع يقتل صديقه و4 من أفراد أسرته

يذكر أن النيابة العامة تلقت في 26 مايو الماضي، إخطارا بالعثور على 5 جثامين خاصة بمزارع وابنتيه وحفيديه، داخل مزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.

وبالانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينته وإثبات ما به من آثار للحادث، تبين وجود الجثث الخمس داخل المزرعة، وبها إصابات ذبحية وطعنية وقطعية، وجرى التوصل إلى أن صديق والد المجني عليهم وراء ارتكاب الجريمة، انتقاما منه لرفضه الزواج بابنته.