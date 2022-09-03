دفاع المجني عليهم بمذبحة الريف الأوروبي: «المتهم قال لو في زيادة كنت قتلتهم»

علق محامي المجني عليهم في مذبحة الريف الأوروبي، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، على الطلب المقدم من دفاع المتهم بعرضه على الطب الشرعي والنفسي؛ لبيان مدى قواة العقلية قائلا: «حرام.. دول 5 أرواح راحوا في ثانية إزاي نطلب عرضه على الطب الشرعي والنفسي».

محامي المجني عليهم يعلق على طلب الدفاع

وقدم محامي المجني عليهم، لهيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عوض الله، حافظة أوراق توضح أن المتهم أثناء عمل تحليل المخدرات تبين أنه لا يتعاطى المواد المخدرة، فضلا عن اعترافه أمام النيابة العامة مرتين أنه ارتكب الجريمة، و«قال لو كان في زيادة كنت قتلتهم».

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.