3 مشاهد من محاكمة المتهم بـ«مذبحة الريف الأوروبي».. أخفى وجهه عن أسر الضحايا

في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا، وصل «عاطف» المتهم في قضية الريف الأوروبي، المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، بعد أن أنهى حياتهم في مشهد مرعب، ونحرهم في إحدى المزارع داخل الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، لمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونصف.

المشهد الأول.. المتهم يخفي وجه عن الحضور

ووسط تشديدات أمنية قبل بدء جلسة محاكمته، ظهر المتهم «عاطف» بقضية الريف الأوروبي، وهو يرتدي ملابس مدنية «تيشرت كُحلي، وبنطال جينز»، وليس ملابس السجن، والهدوء يسيطر على ملامحه، ويحاول أن يخفي وجهه عن جميع الحضور والكاميرات التي تترقبه، ويمشي بخطوات سريعة، حتى لا يظهر أمام أسرة الضحايا، الذين سيطر عليهم البكاء والانهيار.

المشهد الثاني.. بكاء وانهيار أسرة الضحايا

ووصلت أسرة الضحايا إلى المحكمة، وهم يرتدون ملابس سوداء، وسيطرت عليهم حالة من البكاء والانهيار أثناء انتظار بدء الجلسة، حزنًا على فراق الضحايا الـ5، وفور رؤيتهم للمتهم بدأوا في الصراخ، إلا أنه حاول إخفاء وجهه بعيدًا عنهم، ولكن حالة الغضب والصراخ لم تنتهِ وطالبوا بسرعة الحكم عليه بعد أن أنهى حياة 5 أشخاص بدم بارد.

المشهد الثالث.. هدوء المتهم خلف القضبان

وفي تمام الساعة الثانية عشرة، خرج الحاجب لقاعة المحكمة للمناداة على المتهم، الذي ظهر من خلف القضبان في حالة صمت، وخرج بخطوات سريعة نحو غرفة المداولة، وهو يخفي وجهه عن الكاميرات، بعدما قررت المحكمة عقد الجلسة في وجودها. وخلال الجلسة الماضية حضرت محامية للمتهم، وموكلين من أسرته للدفاع عنه، وجرى تأجيلها إلى جلسة اليوم السبت.

بداية الجريمة

بداية الجريمة ترجع ليوم 26 مايو الماضي، بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغًا من أسر الضحايا، بالعثور على 5 جثامين خاصة بأب وابنتيه وحفيديه، داخل مزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.