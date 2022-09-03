تناوله المتهم بمذبحة الريف الأوروبي.. طبيب يوضح تأثير عقار «النايت كالم»

التمس دفاع المتهم «عاطف»، من هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، عرض المتهم في مذبحة «الريف الأوروبي»، على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى قواة العقلية، لأنه أقر أمام النيابة العامة، بأنه كان يتعاطى أدوية مهدئة، وكان تحت تأثير مواد مخدرة شديدة الخطورة، وقت ارتكاب الجريمة.

وفجر الطبيب جمال فرويز استشاري الطب النفسي، مفاجأة بشأن دفاع المتهم، الذي قال إنه يتعاطى مخدر «النايت كالم»، لمدة تخطت الشهر ومن أعراضه الجانبية هو إحداث أفعال عدوانية شديدة الخطورة، لكن «فرويز» نفى أن يرتكب شخص هذه الجريمة تحت تأثير الدواء المذكور، حيث يستخدم «النايت كالم» كمهدئ نتيجة لإجهاد من قلة النوم، ويساعد الشخص على الهدوء والاسترخاء.

«فرويز»: المتهم سيعاقب حتى بعد عرضه على الطب الشرعي

وأضاف «فرويز» أن هناك حالات نادرة يحدث رد فعل عكسي، خلال تناول الجرعة الأولى فقط، لكن المتهم استخدمه لمدة شهر وبعدها نفذ جريمته البشعة، التي سيحاسب عليها حتى بعد عرضه على الطب الشرعي.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

تحقيقات النيابة العامة

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.