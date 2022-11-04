«التعليم»: إضافة مستفيدين جدد لحافز التطوير لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى، وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإدراج صف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية.

التعليم تطالب بسرعة صرف حافز تطوير التعليم

وطالبت «التعليم»، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى بدءًا من الصف الأول لرياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي عن العام الدراسي 2022/2023، مع إدراج كل من، مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، وبالنسبة للمدارس المتعددة المراحل يتم إدراج مدير المدرسة ووكيلي كلا من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأضافت «التعليم» أنه يتم صرف حافز التطوير بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للمعلمين والموجهين باعتبارهم مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها في العام الدراسي السابق 2022/2023 على أن يتم الصرف من بداية العام الدراسي في 1-10-2022 حتی 30-6-2023.