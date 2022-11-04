جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بالمطرية

عثر رجال الشرطة على جثة شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض وملقى داخل أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الشاب وأمرت بنقله إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما عثر الأهالى على جثة شاب مقتول وملقى داخل أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، وعلى الفور أبلغوا رجال الشرطة وعقب الانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مصاب بطعنة في جسده وفارق الحياة، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة وناظرت جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير عنها.

كما أمرت بسرعة ضبط المتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان العثور، وسرعة إجراء التحريات فى الواقعة.

جرى تشكيل فريق بحث وجارى تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.