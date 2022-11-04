العثور على جثة عامل أسفل الرمال داخل بئر مياه في مزرعة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، على جثة عامل أسفل الرمال داخل بئر في مزرعة بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

العثور على جثة عامل تحت الرمال

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ من النجدة، بالعثور على جثة عامل تحت الرمال داخل بئر بمزرعة في عرب المناصرة بالغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

نقل الجثة لمشرحة بهجورة

وتبين العثور على جثة «محمد أحمد ياسين»، عامل، مقيم بمحافظة الأقصر، لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب أعمال حفر بئر داخل مزرعة في عرب المناصرة بالغربي بهجورة بنجع حمادي في قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات.