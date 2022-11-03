تفاصيل العثور على جثة شاب في الغردقة.. بحوزته ورقة عليها أرقام هواتف

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بطريق الغردقة رأس غارب، بينما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

تفاصيل العثور على جثة

تعود الواقعة عندما تلقي اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية لرجل في العقد الثالث من العمر بطريق رأس غارب الغردقة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

الجثة مجهولة الهوية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل فى العقد الثالث من العمر، وتم العثور على ورقة على هاتفه عليها أرقام تليفونات، وأخطرت الجهات المختصة وجار تحديد هوية الجثة ومرتكب الجريمة.

ومن جانبه، قال إيهاب خطاب، المحامي بالنقض إن القضايا التي لم يتوصل فيها البحث الجنائي إلى الجاني مرتكب الجريمة تقيد ضد مجهول ولكن مع التطور الكبير في تطوير الأجهزة الأمنية أصبح الوصول لمعرفة الجاني سريعًا، وهذا يرجع إلى جهود الدولة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومنع وقوع الجريمة مهما كانت الأساليب التي يستخدمها الجاني.