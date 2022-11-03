العثور على جثة شاب متحللة في قنا.. والنيابة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة

عثر أهالي قرية البيجية والأجهزة الأمنية في محافظة قنا، مساء اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية في حالة تعفن على حافة ترعة بالقرية التابعة لمركز قنا.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ العثور على جثة شاب مجهول الهوية على حافة ترعة قرية البيجية التابعة لأولاد عمرو بمركز قنا، شمال المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الجثة الذي أبلغ عنها أهالي القرية، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية وفي العقد الثالث من عمره موجود على حافة الترعة بقرية البيجية التابعة لمركز قنا، وبجواره حقنة بها آثار مخدرات، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وجارٍ التكثيف الأمني لمعرفة هوية الجثة ومعرفة تفاصيل الواقعة.

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، كما طلبت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف وكتابة تقرير حول أسباب وفاة الشاب.