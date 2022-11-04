أحمد عصام يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل طلقتك نفسي

يعمل الفنان أحمد عصام، خلال هذه الفترة، على الانتهاء من كل تفاصيل الجزء الثاني من مسلسله «طلقتك نفسي» الذي كان تم تقديم الجزء الأول منه منذ فترة قريبة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقال عصام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مسلسل «طلقتك نفسي» لاقى نجاحا مع الجمهور وحبوا حكاياته، وخاصة أنها كانت حكايات حقيقية تمس كثيرا من المشكلات التي يعيشها أغلبنا.

أحمد عصام يكشف كواليس مسلسل طلقتك نفسي

وتابع أحمد عصام بأنه بالفعل انتهى من كتابة جميع حكايات الجزء الثاني والتي تدور أيضا في نفس النطاق حول الزواج والطلاق، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل الشهر المقبل.

وأكد عصام أن الجزء الثاني من مسلسل طلقتك نفسي سيشهد مشاركة نفس أبطال الجزء الأول ولن يتم تغييرهم وذلك لأن الجمهور تعلق بهم، كما أنه أصبحت هناك كيميا بين فريق العمل بالكامل.

يذكر أن مسلسل طلقتك نفسي كان قد شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عصام وهاجر أحمد وميدو عادل ونانسي صلاح وكارولين عزمي وعدد آخر من الفنانين.