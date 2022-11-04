إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بكفر الشيخ

شهد طريق «كفر الشيخ - دسوق»، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي، أدى لإصابة 13 شخصًا، وعلى الفور دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعلان حالة الطوارئ داخل مستشفى دسوق العام، لاستقبال المصابين.

تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالحادث

وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن عدد المصابين في الحادث 13 مصابا، إذ تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة في الجسد وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة بين المصابين، إذ يقوم الأطباء داخل مستشفى كفر الشيخ العام بفحص المصابين عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين في مستشفى دسوق العام.