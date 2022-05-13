مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث بكفر الشيخ

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم على طريق قلين دسوق، بالقرب من قرية الصافية التابعة لمركز دسوق.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى دسوق العام، والمصاب لقسم الاستقبال بالمستشفى.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ، اشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق قلين دسوق بالقرب من قرية الصافية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصاب لمستشفى دسوق العام.

ولقى ياسر محمد عطية، 43 سنة، وحمادة زكريا عمر، 41 سنة، مصرعهما، وأصيب جمعة محمد علي، 50 سنة، بسحجات وكدمات، واشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وجاري اجراء الاسعافات الازمة له.