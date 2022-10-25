مصرع 7 وإصابة 10 في حادث مروع على طريق شرنقاش بالدقهلية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث مروع أسفل محور طلخا الجديد على الطريق الدولي الساحل «جمصة – المنصورة» والرابط بين طريقي جمصة ودمياط الشرقي بناحية قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية نتيجة تصادم بين سيارتي ميكروباص ونقل.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجد وشرطة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين.

انتقال قيادات الأمن لمكان الحادث

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل.

ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع 7 وإصابة 10 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين ضحايا الحادث إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام جار رفع آثار الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.