لجنة الصناعة في الحوار الوطني عن رد الحكومة على أسئلتها: أصبحنا في مرحلة الأفعال

تحدث المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، عن رد الحكومة على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي جاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار بينها وبين القوة السياسية، قائلًا إن مبدأ وجود مؤتمر اقتصادي وحوار وطني لدى مصر، هو شىء غير مسبوق ومبادرة جيدة جدا من الدولة،

دعوة الحكومة لـ الحوار الوطني لحضور المؤتمر والتعامل مع قضاياه أمر جيد للغاية

وأضاف «ديمتري» لـ«الوطن»، أن دعوة الحكومة لـ الحوار الوطني لحضور المؤتمر والتعامل مع قضاياه أمر جيد للغاية، ويصب في اتجاه تفاعل الحكومة مع القوى السياسية الموجودة في مصر والأخذ بآرائها، فبعض اللجان بالحوار الوطني تقدمت بمشاركات في صورة أسئلة، لرئيس الوزراء وأجاب عنها بشكل جيد.

وأشار مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إلى أن جميع الردود التي قالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ستتحول إلى سياسات مستقرة وخطوات فعلية، وأخيرًا ستنتقل مصر من مرحلة «تشجيع الصناعة والترحيب بالقطاع الخاص» إلى مرحلة «ماذا نفعل لتحقيق التفوق الصناعي»، وذلك من خلال خطوات عملية وخطة عمل للخروج من الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا، والذي لا يحتمل المزيد من الإعراض عن مبادئ وزوايا نثق جميعا أنها موجودة ومتوافرة.

يجب تحويل هذه القرارات إلى خطة عمل وربطها بجدول زمني

كما أوضح أنه يجب تحويل هذه القرارات إلى خطة عمل ويتم ربطها بجدول زمني، ومن أجل توصيل القطاع الخاص للمساهمة فنضع موعد لكل هذا، بهدذ رفع نسبة القطاع الخاص في الناتج القومي، مع التقييم كل فترة، لكي ترتفع الصناعة من 16.3 مشاركة في الناتج القومي إلى 25% بأن يكون هناك أعمال على مدار السنوات، ومتابعة الأداء، ووضع آلية لتنفيذ ما تم طرحه.