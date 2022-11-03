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مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030: يحب أن يحصل المدرس على أعلى راتب بالدولة

كتب:

عمرو صالح
06:40 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
الدكتور حسام بدراوي

الدكتور حسام بدراوي

قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، أنّه يجب أن يحصل المعلم على أعلى راتب بالدولة كونه العمود الفقري للمجتمع المصري وليس للمنظومة التعليمية فحسب، ويبدأ ذلك بالإعداد المهني والإنساني له مرورًا بالاهتمام بأحواله المعيشية وكرامته وعزته التي تعد أولى أولويات أي مجتمع من مجتمعات العالم.

حسام بدراوي: يجب تأهيل المعلم حتى يحصل على أعلى راتب بالدولة

وأوضح بدراوي في تصريحاته للوطن أن هناك شروط وضوابط يجب توافرها في المعلم حتى يحصل على أعلى راتب في الدولة والتي تتمثل في حصوله على مؤهلات ودرجات علمية تتماشى مع عملية الإصلاح التعليمي والتكنولوجي، وذلك بجانب مقوماته العلمية في طريقة التعامل مع المنظومة التعليمية الرقمية وطرق شرحه للمنهج بشكل علمي وبسيط يسهل على الطلاب فهمه والانسجام في مدخلاته

 

عملية إصلاح التعليم

وأشار مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030 إلى أن المعلم هو أب أولا و معلم ثانيا والاهتمام بأحواله المعيشية أمر حتمي على الدولة المصرية مؤكدا على أن رؤية 2030 حملت خطة استراتيجية شاملة لإصلاح العملية التعليمية المصرية وتتضمن تحسين المستوى المعيشي للمعلمين

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