الأثار تطلق زيارة افتراضية لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها

أطلقت وزارة السياحة الآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، لأول مرة عرض زيارة افتراضي لمقبرة الملك توت عنخ آمون، وقت اكتشافها عام 1922، ولجميع الأثاث والقطع التي كانت تحتويها حينذاك، في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف المقبرة.

ويقدم العرض الافتراضي بمركز زوار منطقة وادي الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات خاصة من نوع Meta Quest 2 المتطورة، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.

عرض افتراضي لمقبرة توت عنخ آمون عام 1922

أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم اليوم، وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادي الملوك بالأقصر، لافتا إلى أن هذه التجربة قد لاقت تجاوبا وتفاعلا كبيرا من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.

عرض المواقع الأثرية باستخدام التكنولوجيا المتطورة

أضاف وزيري، أن هذه التجربة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة في عرض وإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، وتحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين بها.