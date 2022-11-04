موظف بالبحيرة يباشر عمله معلقا «محلول» لمرضه: مصلحة الناس أهم من صحتي

«الإخلاص والتفاني في العمل».. شعار رفعه صبحي أبو شنب، مشرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى شبراخيت بالبحيرة، إذ أصر على مواصلة عمله على الرغم من مرضه وحاجته إلى الراحة، فراح يستكمل المطلوب منه ويقضي مصالح الناس، معلقا محلولا لتعرضه لوعكة صحية، وهذا ما كشفت عنه صورة التقطت له على مواقع التواصل الاجتماعي.

رفض الحصول على راحة

أشار «صبحي» صاحب الصورة المتداولة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه رفض الحصول على إجازة مرضية كونه المسؤول عن ملف مهم وهو علاج المرضى على نفقة الدولة.

مواصلة عمله معلقا المحلول

ويضيف لـ«الوطن»، أنه أصيب بوعكة صحية الأسبوع الماضي مع الاستمرار في مواصلة عمله وتعليق المحلول طوال فترة المرض داخل عمله، قائلا: «مصلحة الناس أهم من صحتي».

وتابع: «شغال بقالي 40 سنة موظف في مديرية الصحة بالبحيرة وكفر الشيخ».

وأوضح «أبو شنب» أنه تفاجأ بصورة له يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إذ التقطتها له أحد أصدقائه، معبرًا عن سعادته بدعوات الناس له.

وأردف: «بحاول أتحامل على نفسي لو تعبان علشان مصالح الناس وعلاجهم مسئولية قدام ربنا»، مشيرًا إلى أنه تعرض للعديد من الوعكات الصحية في وقت سابق وكان يباشر عمله أيضًا.

كان قد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لموظف في مستشفى شبراخيت العام مريض ويعلق محلولا إلا أنه يمارس عمله وسط دعوات من الناس له.