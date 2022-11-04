 عضو مبادرة «ابدأ»: الدولة قدمت عدة حوافز للمستثمر المحلي والأجنبي

قال عبد الرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة، إن مصر لديها الفرصة الكبيرة حاليا للعمل على تعزيز صناعة الواردات بشكل محلي لتوفير الاستيراد في ظل وجود إمكانيات صناعية كبرى تمكن البلاد من التصنيع المحلي بشكل مناسب.

أوضح عبد الرحمن عمر أن هناك إمكانية لنقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية لمصر من خلال شراكات مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.

المصنعين المصريين والشركات الأجنبية

وأوضح «عمر» في مداخلة هاتفية لـ«اكسترا نيوز» أن هناك استجابة كبيرة من مجتمع رجال الأعمال والمصنعين المصريين والشركات الأجنبية التي بدأت العمل على الفرص المتاحة في مصر، في ظل توفير الدولة لعدة حوافز منها وفرة الطاقة والمناطق اللوجستية التي تساعد على إنشاء خطوط الإنتاج، بشكل يجنب المستثمر أزمة سلال الإمداد والتوريد.

الاتفاقيات التجارية

وأشار عبد الرحمن عمر، إلى أن المستثمر يستفيد من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع معظم دول بما يوفر الفرصة لفتح أسواق خارجية للمصنع على الأراضي المصرية، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت المصنعين من خلال دراسة وافية للواردات المصرية لتحديد الاحتياجات والشركاء التجاريين وعرض الخدمات المقدمة من مصر لتوفير إمكانية نقل المصانع من الخارج إلى داخل مصر بالشراكة مع مستثمرين مصريين.

وأكد عضو المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة، أن المستثمر يأتي لمصر من أجل السوق المحلي والأسواق العربية والأفريقية.