تخريج دفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك» بمركز الجيزة الثقافي اليوم

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك»، والذي ينفذه فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتورة نهى نبيل، على مسرح مركز الجيزة الثقافى وذلك في الثامنة مساء.

والحفل إخراج أحمد طه وديكور الدكتور عمرو الأشرف.

ابدأ حلمك بالجيزة

ويأتي الحفل في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم الدعم والتدريب واكتشاف المواهب بالأقاليم، ومحافظة الجيزة هي خامس محافظة من المرحلة الثانية من مشروع «ابدأ حلمك»، الذي يعد أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح (التمثيل – الارتجال – الكتابة – عناصر العرض المسرحى).

بالإضافة إلى نشر منظومة القيم الإيجابية المجابهة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي.

كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

والمشروع بدأ بالتعاون بين مسرح الشباب وهيئة قصور الثقافة وتخرجت دفعته الأولى بحضور وزيرة الثقافة السابقة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وأقرّت تشكيل لجنة عليا للمشروع تشرف عليها بشخصها لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وورشة المشروع تستثمر طاقات الشباب ونجحت في اكتشاف وإعداد مجموعة ضخمة من الموهوبين فى مجال المسرح، وتلاقي الورش إقبالاً كبيراً فى مختلف المحافظات، وتعد الدفعات المتتالية من الخريجين بمثابة أجيال جديدة في مجال أبو الفنون.

المرحلة الثانية من مشروع ابدأ حلمك تضم محافظات: بورسعيد والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ وأسوان.أعلنت وزيرة الثقافة السابقة في 2020، حفل تخريج الدفعة الأولى للمبادرة ، اعتماد خريجى ورشة «ابدأ حلمك» باسيوط فرقة مسرحية نوعية، وقررت تعميم المشروع بمختلف محافظات مصر.