«ابدأ» تنظم فعاليات لتدريب الشباب على الحرف في سوهاج.. «فيديو»

تستمر فعاليات مبادرة «ابدأ»، في محافظة سوهاج، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي وخصوصا دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي بما يتيح المزيد من فرص العمل.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا، أكد أن المبادرة توفر فرصًا تدريبية حقيقية للشباب على بعض الحرف الصناعية، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سوهاج.

وتستهدف المبادرة في محافظة سوهاج تدريب شباب المحافظة المؤهلين والذين يمكن تأهيلهم لسوق العمل من أجل فتح ورش عمل خاصة بهم ومصانع، حيث يتدرب الشباب على أكثر من حرفة في المحافظة، وهي الحرف الأكثر شعبية واستخداما مثل اللحام والخراطة والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الكهربائية.

الشباب اكتسب عدة مهارات ضمن المبادرة

وفي إطار هذا التدريب، يكتسب الشباب عدة مهارات، مثل تشكيل المواسير ومهارة اللحام ومهارة الشحن والتفريغ واختبار الأعطال وصيانتها، وأصبح الشباب أكثر قدرة على التعرف على الأجهزة المنزلية ويقومون بالفك والتجميع واختبار الأجزاء واختبار العطل وإصلاحه وتجميعه مرة أخرى.

دعم الصناعات الصغيرة

وتهدف المبادرة إلى دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة في ظل الازمات الاقتصادية العالمية.