«باب رزق» سوق لعرض منتجات الحرفيين مجانا على شواطئ الإسكندرية.. اعرف الشروط

دعت محافظة الإسكندرية كل من يملك حرفة يدوية للتقديم مجاناً على السوق الخيرية «باب رزق» الذي سيقام على شاطئ السرايا العام أمام مدرسة الطفولة السعيدة بسيدي بشر الإسكندرية، لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك لعرض منتجاتهم.

وأعلنت المحافظة في بيان، أن السوق ستكون بالمجان على شواطئ الإسكندرية تماما تشجيعا من المحافظة على مساعدة اصحاب الحرف البسيطة على مواجهة الغلاء وتشجيعهم على الاستمرار في البيع.

فتح شواطئ الإسكندرية شتاء

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفتح الشواطئ شتاء للمواطنين سواء للتريض أو الاستجمام أو لعرض المنتجات لأصحاب الحرف اليدوية والمشروعات البسيطة.

موعد سوق باب رزق

وسيتحدد موعد السوق الخيرية «باب رزق» خلال الأيام المقبلة بعد تلقي طلبات الاشتراك وتجميع بيانات العارضين ويتم تلقي طلبات الانضمام للسوق الخيرية من الآن عبر رسائل الصفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

شروط التقديم لسوق باب رزق

بيانات التقديم للسوق الخيرية «باب رزق» هي:

- أن يملك المتقدم حرفة أو مشروعا بسيطا لعرض منتجاته خلال المعرض.

- الدخول على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- الضغط على كلمة رسائل لإرسال رسالة نصية.

- ترك كافة البيانات التالية «الاسم وفق بطاقة الرقم القومي - رقم التليفون - المنتج المعروض - صور للمنتج - طريقة عرضه».