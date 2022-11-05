«سوزان» ولية أمر طالب جامعي بالإسكندرية تتكفل بمصاريف زملائه: «كلهم ولادي»

في بادرة طيبة تؤصل الأخلاق المصرية الجميلة، وتزامنا مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها اشلركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت ولية أمر لأحد طلاب كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، دفع مصاريف الطلاب غير القادرين، الذين تراكمت عليهم المصاريف خلال السنوات الماضية وسبب ذلك في عدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، في خدمة إنسانية لم تعلنها إلا أن تكريم عميد الكلية لها كشف ذلك.

وكرم الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، سوزان الوهيبي، ولي أمر أحد طلاب الكلية، نظرا لمجهودها في العمل الخدمي والمجتمعي ودعمها لطلاب الكلية.

عميد الكلية يكرم سوزان

وقال عميد الكلية لـ«الوطن»، إن التكريم جاء لما قامت به من جمع التبرعات وسداد مصروفات الطلاب غير قادرين ماديا، بالإضافة إلى إعالة الأسر والايتام، مؤكداً أن الكلية تنظر إلى أولياء الأمور أنهم جزء لا يتجزأ من أسرة الكلية لنجاح المنظومة التعليمية.

سوزان: كلهم ولادي

«انا معملتش غير الواجب كلهم ولادي»، هكذا علقت سوزان وهيبي، ولية الأمر، على تكريم عميد الكلية لها، لافتة إلى أن عملها في المجتمع المدني يشعرها باحتياجات الآخرين، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود المجتمع ككل لمساعدة بعضهم البعض.

واضافت «وهيبي»، لـ«الوطن»، أن البادرة خطرت ببالها حين علمت من عميد الكلية عن وجود عدد من الطلاب غير القادرين يحتاجون بعض الدعم، فأطلقت مجموعة إلكترونية برفقة أولياء أمور آخرين لدعم هؤلاء الطلاب.

تفاصيل سداد المصروفات

«كان فيه بعض الطلاب واقف معاهم دخول الكلية على شنطة وسداد المصروفات فجمعنا لهم المصاريف المطلوبة، وبعدها بدأنا نكبر الفكرة بسداد المصروفات المتراكمة على الطلاب في الفرقة الأخيرة من أجل استلام الشهادة لبدء مرحلة الشغل أو التقدم إلى الخدمة العسكرية»، وفق سوزان.

وطالبت ولية الأمر جميع أولياء الأمور القادرين على تحمل دفع مصاريف زملاء أبنائهم في المدارس الحكومية والكليات كونها خدمة مستترة وعمل خير يساهم في مساعدة الجميع على التعليم.