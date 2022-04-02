كلية التربية الرياضية للبنات بالإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول

نظمت كلية التربية الرياضية للبنات المؤتمر الطلابي الأول لكليات جامعة الإسكندرية، تحت عنوان «تحديات الواقع وآفاق المستقبل.. إبدع.. انطلق.. تميز»، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تنمية وتطوير المجتمع

وأشارت الدكتورة مها أمين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون فى المؤتمر بأفكار وأبحاث، موضحة أن المؤتمر تم الإعداد له انطلاقاً من إيمان الجامعة بالقدرات الإبداعية داخل كل طالب وطالبة، وضرورة التركيز على هذه القدرات وتحفيزها وصقلها، وتشجيع الطلاب ودعمهم بشكل مستمر ودمجهم فى الأنشطة المجتمعية المختلفة من أجل تنمية وتطوير المجتمع، كما أكدت اعتزام الكلية استمرار عقد هذا المؤتمر سنوياً دعماً لأبنائنا الطلاب، وإظهار أعمال الباحثين، وتقديمها بشكل يليق بتاريخ وعراقة جامعة الاسكندرية.

اهتمام الدولة بمنظومة التعليم

وأشارت الدكتورة دنيا عادل عبد العزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المؤتمر جاء انطلاقاً من «رؤية مصر 2030»، والمؤتمرات الوطنية للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهتم بمنظومة التعليم وتطويره لمواكبة الاستحدثات التكنولوجية.

وأضافت أن جامعة الاسكندرية وكلية التربية الرياضية للبنات داعمين لطلاب الجامعة ومؤمنين بأن الإبداع والابتكار نواة التقدم والتطوير العلمي في كافة المجالات، التي لن تتحقق إلا من خلال انطلاق ودعم الشباب، وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع طلاب وطالبات كليات جامعة الإسكندرية، لعرض المشروعات والأبحاث والأفكار الإبداعية ومبادراتهم الرياديةـ عبر محاوره المختلفة، للوصول لطلاب قادرين على المنافسة والتميز، والانطلاق لخلق جيل واع ومثقف ومواكب التحديات وصعوبات سوق العمل.

تفاصيل المؤتمر

تضمن المؤتمر عرضاً للأبحاث والمشاريع الطلابية المتميزة للطلاب المشاركين بالجامعة، تلاها معرض المنتجات الطلابية، وتوزيع الشهادات والدروع، وناقشت جلسات المؤتمر موضوعات هامة عن الوظائف المستقبلية وتحديات الموارد البشرية في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحديات الصعوبات الراهنة فى مختلف المجالات والحلول المبدعة لها، والتحديات المتوقعة مستقبلاً في ظل الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمي، والابتكارات الحديثة للتنمية المستدامة في المجالات المختلفة، والوظائف المستقبلية وتحديات الموارد البشرية في ظل الذكاء الاصطناعي.

شارك في الجلسات الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة هنية الكاشف، الأستاذ المتفرغ بالكلية وعميد الكلية الأسبق، والدكتور إيهاب محمد فوزي، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعه طنطا، والدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة، والدكتور سامح فوزي نخلة، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم جامعة الإسكندرية.