7 قواعد للطلاب في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية مع بدء الدراسة

وضعت كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير التابعة لجامعة الإسكندرية، قواعد للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ إنّها كلية ذات طبيعة خاصة من حيث معايير الدراسة ووجود جوانب عملية الأمر الذي تبعه إقرار قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية لـ7 قواعد يجب اتباعها من قبل جميع الطلاب بمرحلة البكالوريوس.

وقال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين في الإسكندرية، إنّ الكلية وضعت قواعد منظمة لحضور الطلاب لما لها من طبيعة خاصة واهتمامها بالامور التربوية والجوانب البدنية.

عميد الكلية: نهتم بالسلوك والتربية

وأضاف بلال، لـ«الوطن»، أنّ القواعد شملت الاهتمام بالزي الرياضي والحفاظ على المظهر العام، إضافة إلى التشديد على نسبة حضور المحاضرات، ناهيك عن الجوانب السلوكية كون الكلية تسمى كلية التربية أي أن التربية جانب أساسي بها.

قواعد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

وجاءت القواعد السبع التي أعلنتها كلية التربية الرياضية بالإسكندرية لطلابها مع إعلان عن الجداول الدراسية لجميع المراحل الدراسية، هي كالتالي:

- الحضور للكلية بالزي الرياضي فقط.

- تغيير الملابس يتم داخل الملاعب الرياضية قبل أو بعد المحاضرات، ويمنع نهائيا تغيير الملابس في شوارع الكلية.

- الالتزام الكامل من طلاب كلية التربية الرياضية بالمظهر العام من حلاقة الشعر والذقن.

- يمنع نهائيا التدخين في جميع أرجاء الكلية.

- الدخول والخروج من باب الطلاب.

- الالتزام بالحضور في المحاضرات إذ إن نسبة الحضور لا بد أن تتجاوز 75 % من إجمالي المحاضرات.

- الالتزام بالقيم الجامعية والسلوك العام بما يتوافق مع رجل قطاع علوم الرياضة والتربية البدنية.