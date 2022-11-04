لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: «رد مجلس الوزراء على أسئلتنا كان وافيا»

قال النائب محمود سامي، المقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأسئلة التي قدمها إليه الحوار الوطني كان ردا تفصيليا أطول من البيان الصادر من الحوار الوطني، «الرد به العديد من الإجابات في عدد من الصفحات وده شيء إيجابي».

سامي: أعتقد حاجتنا لمزيد من الاستفسارات

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ردود رئاسة مجلس الوزراء الأخير في حال كانت شافية ووافية لن نكون بحاجة إلى استكمال الحوار الوطني، «لكني أعتقد حاجتنا لمزيد من الاستفسارات، و الردود فيها أجزاء كثيرة إيجابية ونقاط أخرى تحتاج لتفسير».

سامي: المصنعون عرضوا مشكلاتهم ووجهات نظرهم على الحكومة

واستطرد: «بنحاول نستجيب باستمرار ونضع حلولا حول السياسة النقدية في مصر، ورئيس الوزراء أعلن عن حزمة كبرى من الإجراءات التي طالبنا بها كثيرا لتشجيع الصناعة المحلية، ما أدى إلى مجيء العديد من المصنعين والمستثمرين وعرضوا مشكلاتهم ووجهات نظرهم فيما يخص التصنيع».

وأوضح أن الحزم التحفيزية التي وضعتها الحكومة للمستثمرين هي حزمة إيجابية لتشجيع الصناعة، إذ توجد هناك تعليمات واضحة وصريحة من الحكومة لتسهيل عمليات منح الأراضي للمصنعين ورفع قيمة الضريبة العقارية عن 17 نوعا من الصناعة، ما مثل عبئَا كبيرًا كانت تتحمله وزارة المالية.