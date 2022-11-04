رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: «رد مجلس الوزراء على أسئلتنا كان وافيا»

كتب:

محمد متولي
06:53 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال النائب محمود سامي، المقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأسئلة التي قدمها إليه الحوار الوطني كان ردا تفصيليا أطول من البيان الصادر من الحوار الوطني، «الرد به العديد من الإجابات في عدد من الصفحات وده شيء إيجابي».

سامي: أعتقد حاجتنا لمزيد من الاستفسارات

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ردود رئاسة مجلس الوزراء الأخير في حال كانت شافية ووافية لن نكون بحاجة إلى استكمال الحوار الوطني، «لكني أعتقد حاجتنا لمزيد من الاستفسارات، و الردود فيها أجزاء كثيرة إيجابية ونقاط أخرى تحتاج لتفسير».

سامي: المصنعون عرضوا مشكلاتهم ووجهات نظرهم على الحكومة

واستطرد: «بنحاول نستجيب باستمرار ونضع حلولا حول السياسة النقدية في مصر، ورئيس الوزراء أعلن عن حزمة كبرى من الإجراءات التي طالبنا بها كثيرا لتشجيع الصناعة المحلية، ما أدى إلى مجيء العديد من المصنعين والمستثمرين وعرضوا مشكلاتهم ووجهات نظرهم فيما يخص التصنيع».

وأوضح أن الحزم التحفيزية التي وضعتها الحكومة للمستثمرين هي حزمة إيجابية لتشجيع الصناعة، إذ توجد هناك تعليمات واضحة وصريحة من الحكومة لتسهيل عمليات منح الأراضي للمصنعين ورفع قيمة الضريبة العقارية عن 17 نوعا من الصناعة، ما مثل عبئَا كبيرًا كانت تتحمله وزارة المالية.

اقرأ المزيد:

«التنسيقية» تواصل جلساتها النقاشية بشأن الحوار الوطني في بولاق الدكرور

مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030: يجب أن يحصل المدرس على أعلى راتب بالدولة

أعضاء «الحوار الوطني»: التحالف تجربة غير مسبوقة في العمل الأهلي وركن بمنظومة «الحماية»

«س و ج».. الحكومة تجيب على 8 أسئلة اقتصادية من «الحوار الوطني»

لجنة الصناعة في الحوار الوطني عن رد الحكومة على أسئلتها: أصبحنا في مرحلة الأفعال
بقلم محمد متولي