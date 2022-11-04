بدء توافد الحضور لاحتفالية الكنيسة الإنجيلية بأسيوط لمرور 150 عاما على تأسيسها

بدأت الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، منذ قليل، في استقبال الحضور من الشخصيات العامة والدينية، للاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيسها وافتتاح قاعة العبادة بعد التجديد، بمشاركة القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، والدكتور أحمد الشنواني، رئيس جامعة أسيوط، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط.

تهنئة ممثلي الكنائس المختلفة للكنيسة الإنجيلية

شمل الاحتفال العديد من الفقرات التي عُرض فيها تاريخ الكنيسة والأنشطة المختلفة التي تقدمها، وتقديم عرض لكورال الكنيسة بها ترنيمة «ما أحيلي ديار ربنا»، ثم السلام الجمهوري، وصلاة رئيس المجمع القس صادق مسعد، ثم ترنيمة «إن أحيا مع المسيح» ، كما ألقى الحضور من ممثلي الكنائس المختلفة الكلمات لتهنئة الكنيسة بهذا الحدث.

وفي سياق متصل شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في فعاليات الاحتفال السنوي لخدمات رابطة الإنجيليين بمصر، وأعرب رئيس الإنجيلية عن اعتزازه الكبير بنشاط خدمات رابطة الإنجيليين.

أندريه زكي: الرابطة تمثل الذراع الروحي للطائفة الإنجيلية بمصر

وأوضح أندريه زكي أن الرابطة تمثل الذراع الروحي للطائفة الإنجيلية بمصر، مشيرا إلي أن الهدف الجوهري لخدمات الرابطة هو دعم الحضور الإنجيلي في مصر من خلال دعم الكنيسة المحلية.

وتابع: تهدف الرابطة لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.