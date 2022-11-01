رئيس الطائفة الإنجيلية لوفد الكنيسة الألمانية: مصر تدعم المساواة والعيش المشترك

استقبل القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وفدًا ألمانيًّا رفيع المستوى؛ الدكتور Andreas Herrmann، رئيس الحوار الإسلامي المسيحي في الكنيسة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي EKD، والدكتور Dr.simon Kuntze، أستاذ اللاهوت الألماني ومسؤول عن العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط- مصر وفلسطين في إرسالية برلين BMW، والقس Hans Hertel، من الكنيسة الإنجيلية بفاريا، وذلك بحضور الدكتور القس ثروت قادس، رئيس أكاديمية الحوار بالسنودس.

أندريه زكي: مصر تقوم بمجهود ضخم في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة

رحب رئيس الإنجيلية بالوفد الألماني، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي، من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد في مختلف أنحاء الجمهورية، كما جرى عرض لأبرز أنشطة الهيئة الإنجيلية، بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، نتيجة الصراعات العالمية، كما تشهد الدولة المصرية خطوات ثابتة في دعم العمل التنموي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، بجانب حرصها على دعم مناخ المساواة والعيش المشترك.

الوفد الألماني يشيد بدور الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري

وأشاد وفد أكاديمية الحوار بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية، واعتزازهم الكبير بدورهما في خدمة المجتمع المصري دون تمييز، ودورهما الفعال في تأصيل قيم الحوار وقبول الآخر.

كما شارك في اللقاء ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وسميرة لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وعماد بانوب، مدير قطاع الإعلام بالهيئة الإنجيلية، ولوتشيا رباط، مدير مكتب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.