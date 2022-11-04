رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال السنوي لخدمات الرابطة بمصر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في فعاليات الاحتفال السنوي لخدمات رابطة الإنجيليين بمصر، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

رئيس الإنجيلية: وحدة الكنيسة تُبنى على الشفافية والعطاء

وخلال كلمة الاحتفال عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن اعتزازه الكبير بنشاط خدمات الرابطة، ووجه الشكر لنواب الأمين العام لمجلس رابطة الإنجيليين، الدكتور ثروت صموئيل، والقس فكري رجائي، والدكتور الشيخ وجيه القط، على نجاح ونمو الخدمة وتحقيق التكامل اللازم بين الرابطة والكنيسة المحلية.

وأضاف رئيس الإنجيلية، أن وحدة الكنيسة تُبنى على الشفافية والعطاء، ورابطة خدمة الإنجيليين هي الذراع الروحي للطائفة الإنجيلية بمصر، والهدف الجوهري لخدمات الرابطة هو دعم الكنيسة المحلية، ونصلي من أجل خدمة إنجيلية روحية فاعلة، وقادرة على خدمة الكنيسة والمجتمع المصري.

رابطة خدمات كنسية وطنية

جدير بالذكر أن رابطة الإنجيليين بمصر هي رابطة خدمات كنسية وطنية، جرى تأسيسها في سبتمبر 1981، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي الإنجيلي بين كافة الخدمات والكنائس الإنجيلية في مصر، لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.