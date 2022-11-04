نموذج محاكاة محليات المستقبل بـ«بنات عين شمس».. مناقشة آثار تغير المناخ

شكَّلت كلية البنات بجامعة عين شمس نموذج محاكاة محليات المستقبل لدراسة مشكلات البيئة والمناخ في المحليات المصرية ودراسة واقع المجلس المحلي لمحافظة الجيزة، موضحة أن النموذج يعتبر تجربة طلابية رائدة تهدف إلى إعداد كادر طلابي مدرب قادر على توثيق المشكلات المختلفة في المحليات وعرض مبادرات لحلها برؤية علمية وذلك بالتعاون مع الخبراء.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن المجلس هو بداية حقيقية لنموذج يستخدم فيه الأدوات الرقابية برؤية علمية مبتكرة وحافز للمتدربات على المشاركة في الانتخابات المحلية، وكانت الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس ومناقشة تقارير اللجان بالتعاون مع أقسام الكلية المختلفة في الانبعاثات والملوثات الكيميائية والإشعاعية أسبابها ومكوناتها وتأثيرها على المناخ ومصادر تلوث الهواء وكيفية التعامل معها والمياه والتكيف مع الزراعة والأسمدة الزراعية.

وتابعت أن الفعالية تستهدف أيضا مناقشة أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي الفرص والتحديات وتأثيره على الأمن الغذائي ومخاطر التصحر والآثار الاجتماعية والنفسية للتغير المناخي، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بالخبراء والجزء الأكاديمي في النموذج لتأصيل الرأي العلمي، مستعينين في ذلك بعدد من أعضاء هيئة التدريس.

مسابقة «سباق الطريق» تحت شعار اتحضر للأخضر

كما نظمت الكلية مسابقة «سباق الطريق» تحت شعار اتحضر للأخضر وقد شارك بالسباق ما يقرب من 70 من طالبات الكلية وقاموا بالجرى لمسافة ما يقرب من 700 متر داخل حرم الكلية وقد فازت 5 طالبات بالمراكز الأولى وحصلن على مكافآت مالية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد الكلية، والدكتورة مي حلمي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، نظمت اللجنة الثقافية والإعلامية بإدارة رعاية الشباب واتحاد طالبات الكلية الجلسة الافتتاحية لنموذج محاكاة محليات المستقبل.