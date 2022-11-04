الشبكة المصرية للبيئة: قمة المناخ مفصلية في مواجهة الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، رئيس لجنة الخبراء بالشبكة المصرية للبيئة والمناخ، إن قمة المناخ COP 27 مفصلية، حيث إن كان هناك تعهدات في آخر قمتي جلاسكو 2021، وباريس 2015 تختص في خفض الدول الصناعية للانبعاثات الكربونية والحد من استخدام الوقود، فضلًا عن مد الدولة النامية بـ100 مليار دولار، وتلك الالتزامات لم تنفذ بالفعل، مشيرًا إلى أن مؤتمر تغير المناخ cop 27 بشرم الشيخ هو قمة التنفيذ.

فكرة خاصة بإنشاء صندوق المناخ

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، أن هناك فكرة خاصة بإنشاء صندوق المناخ، ومن المحتمل تنفيذها على أرض الواقع، ويعتبر هذا الصندوق بمثابة بنك يجمع أموال الدول المتقدمة لتوزيعها على الدول النامية، مضيفًا أن فكرة هذا الصندوق ستكون بداية التنفيذ الفعلي لمواجهة قضية 100 مليار دولار الخاصة بالتغير المناخي.

إقامة المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة الخضراء

وتابع، أن هناك اتجاه لزيادة التمويل من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار، لدعم الدول النامية خاصة الدول الأفريقية لكي تقدر على إقامة المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة الخضراء.

وأشار رئيس لجنة الخبراء بالشبكة المصرية للبيئة والمناخ، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأنه لابد من وجود تنفيذ تام لما تم التوقيع عليه في آخر قمتين، لأن العالم لم يعد لديه الوقت الكافي لوقف التداعيات التي نشهدها، حيث أننا نشهد زيادة آثار التغيرات المناخية بشكل سريع يوميًا.