أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بالسويس.. تبدأ من 20 جنيها

يشهد سوق الأنصاري بمحافظة السويس، تنوعا بين الأنواع الشعبية في الأسماك، والتي لا تتواجد بالمحافظات الأخرى، وينعكس ذلك على الأسعار التي تختلف بين نوع وآخر بحسب الجودة والحجم.

وتوجد الأسماك الشعبية التي تبدأ أسعارها من 20 جنيها للكيلو، مثل الشخرم الذي يفضل السوايسة تناوله، نظرا لارتفاع نسبة قيمته الغذائية وانخفاض سعره، كما توجد الأسماك المتميزة، إذ شهدت أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس، في الفترة الحالية تباينا ملحوظا، في حين هناك استقرار في أسعار بعض الأصناف.

أنواع الأسماء الشعبية

وقال عبد الباسط أيوب من تجار سوق الأنصاري، أن هناك أنواعا مستقرة في السعر، مثل الأسماك الشعبية وعلى رأسها الشخرم، الذي يبدأ من20 جنيها إلى 40، بالنسبة للجر، أما «الفلايك» فيصل إلى 60 جنيها، وكذلك سعر البلطي المزارع، حيث يتوافر بأسعار 30 و50 جنيها.

وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنه يتم إجراء أسعار استرشادية، لمختلف أنواع الأسماء في سوق الأنصاري، على النحو التالي:

أسعار الأسماك في سوق الأنصاري

- البلطي يبدأ من 30 إلى 50 جنيها.

- الدوبارة يبدأ من 60 إلى 120 جنيها.

- البورى يبدأ من 95 جنيها.

- القاروص بـ85 جنيها.

- الباغة الشعبى 50 جنيها.

- السهلية 70 جنيها.

- الحفارة الصغيرة45 جنيها.

- الحفارة الوسط 80 جنيها.

- الشخرم عكر 70 جنيها.

-الشخرم الجر الشعبي 20 جنيها.

- المكرونة الوسط ب75 جنيه.

- الصدف بـ90 جنيه.

- الحريت بـ100 جنيه.

- الناجل بـ175 جنيه.

- اللوط بـ75 جنيها.

- المرجان أبو أتب الصغير 50 جنيها.

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 60 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 200 إلى 300 جنيها.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ120 جنيها.

- العتيبي 225 جنيها.

- الكسكمرى 65 جنيها.

- الشعور يبدأ من 160 جنيها ويصل إلى 170 جنيها.

- الدنيس بـ170 جنيها.

- الحارت السويسي الصغير بـ60 جنيها