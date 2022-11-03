سعر الأرز الشعير 2022.. سجل اليوم 9500 جنيه للطن «عريض الحبة»

سجّل سعر الأرز الشعير 2022، اليوم الخميس، 9500 جنيه للطن، وذلك للأرز عريض الحبة، كما سجل سعر الأرز الشعير 2022 رفيع الحبة 9050 جنيها للطن، وذلك بعد أن سجّل سعر طن الأرز الشعير لعام 2022 مع بداية موسم حصاد محصول الأرز 11 ألفا و300 جنيه، ليشهد انخفاضا كبيرا من حيث السعر.

سعر الأرز الشعير اليوم

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير، اليوم الخميس، سجل 9500 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 9050 جنيها، وهو ما يشير لتراجع سعر محصول الأرز الشعير خلال 65 يوما منذ بداية موسم الحصاد.

سعر الأرز الشعير وأصناف المنزرع

كما أوضح «إسماعيل»، أن سعر محصول الأرز الشعير هذا العام مرضٍ للغاية بالنسبة للمزارعين وقد حقق عوائد مالية جيدة خلال موسم الحصاد، وهو الأمر الذي أدى لزراعة نحو 242 ألف فدان أرز شعير على مستوى 13 مركزا إداريا.

تجدر الإشارة، إلى أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير على مستوى محافظات مصر قد بلغت نحو مليون و200 ألف فدان أرز شعير منزرع من نوعين هما الأرز عريض الحبة، وهو ما يعتبر الأعلى سعرا من الأرز الشعير رفيع الحبة.