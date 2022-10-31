رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ«التموين»: لا نقص في السلع الغذائية.. ويوجد اكتفاء ذاتي من الأرز

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا يوجد نقص في السلع الغذائية في كل المحافظات والموقف آمن تماما، والقيادة السياسية نجحت في ملف الأمن الغذائي، وكان لها رؤية استراتيجية سابقة في تعزيز المخزون الاستراتيجي، والتوسع في إنشاء المخازن والتي وصل عددها إلى 1500 مخزن.

الزراعة التعاقدية ساعدت على تأمين المحاصيل

وأضاف «خليل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اجتماع القيادة السياسية مع رئيس الوزراء ووزير التموين هدفه تأمين واستمرار ملف الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، والزراعة التعاقدية ساعدت على تأمين المحاصيل الاستراتيجية.

ولفت إلى أن سعر الأرز التمويني مازال بـ 10 جنيهات ونصف، ويوجد اكتفاء ذاتي من الأرز، فهناك 1500 فدان أرز هذا العام، ويصل محصول الأرز 3.6 مليون طن أرز أبيض، بينما احتياجات مصر طوال العام 3.2 مليون طن، وبالتالي يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز.

المخزون الاستراتيجي من الزيت

وأشار إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من زيت الطعام المعبأ يصل إلى شهر مايو المقبل، بجانب الزيت الخام، لافتا إلى أنه جرى استهلاك 60 ألف طن زيت تمويني معبأ ومتوفر لمدة 6 أشهر ونصف بالمخازن.