«مطوري العاصمة»: البنية التحتية وفرت بيئة جاذبة للاستثمار في مصر

أكد المهندس محمد عبد الرحمن، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو منظومة المرافق والبنية التحتية المتطورة ومشروعات الطرق والكباري الجديدة ساعدت بشكل كبير على توفير بيئة آمنة للاستثمار خلال هذه الفترة.

القوة الشرائية على العقار كبيرة

وأضاف عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن العقار المصري ملاذ آمن ومخزن للقيمة دائما، لافتاً إلى أن القوة الشرائية على العقار المصري كبيرة مقارنة بالعقارات في باقي الدول.

البنية التحتية

وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية التي شهدتها مصر مؤخرا ساعدت على جذب عدد كبير من المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

ولفت عبد الرحمن إلى أن الاحتياج للسكن في مصر مستمر ولن ينقطع، مشيراً إلى أنه رغم وجود ارتفاع في أسعار العقارات لكن الإقبال على الشراء موجود بالشركات العقارية.

الإقبال على القاهرة الجديدة

واختتم قائلا إن الإقبال لا يزال قائما في مدن القاهرة الجديدة ومدن غرب القاهرة، معتبراً أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال هذه المرحلة لكن هناك شريحة كبيرة ترغب في السكن والاستثمار في القاهرة الجديدة وغيرها من أكتوبر وزايد وباقي المدن.