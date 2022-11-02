رئيس مدينة بدر: سكن موظفي العاصمة الإدارية جاهز للتسليم بنسبة 100%

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، جاهزة للتسليم الفوري، حيث بلغت نسبة إنجاز الوحدات السكنية بهذه المرحلة نسبة 100%، حيث جرى اختيار مدينة بدر لتكون مقرًا لهذا المشروع، كونها من أقرب المدن الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ تقع على بعد مسافة قريبة منها.

المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة، وأن العمارة الواحدة داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر تتكون من 6 أدوار، ويضم الدور الواحد 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

تتراوح مساحة الوحدة السكنية ما بين 115 إلى 118 مترًا

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، تتراوح ما بين 115 إلى 118 مترًا، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

ولفت عمار مندور إلى أن هناك استعدادت لطرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ضمن محور الإسكان الاجتماعي، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 5548 وحدة سكنية.

وأوضح «مندور»، أنه جاري العمل أيضًا على عدد من المشاريع المختلفة داخل المدينة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 1656 داخل مشروع «سكن مصر»، خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى مشروع الطريق الدائري الصناعي، الذي يربط بين الحي السابع بالمدينة والمنطقة الصناعية وبلغت نسبة التنفيذ به 80%.