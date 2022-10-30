رئيس «العاصمة الإدارية»: بدء انتقال المؤسسات الحكومية للمقار الجديدة في يناير المقبل

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية ستتيح جدولة مديونيات الشركات العقارية المتعثرة لمدة 6 أشهر، وقد تمتد حسب الجدية وطبقاً لاحتياجات كل شركة عقارية، وحسب متطلبات السوق العقاري المصري، مشيراً إلى أن لائحة شركة العاصمة الإدارية تمتلك آليات تتيح لها دعم وتيسير الفرص أمام المستثمرين، موضحاً أن 99% من الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية لديها جدية قوية ورغبة في التوسع بشكل كبير.

الانتقال للعاصمة الإدارية يناير المقبل

وأضاف «عباس» في كلمته خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الإعلان عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمطورين العقاريين يتيتح لكل مطور الإطلاع على الرسومات الهندسية ومواقع المشروعات، وكافة ما يحتاج إليه المطور العقاري من آليات تدفع نحو زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التنمية، مشيراً إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هدفها الرئيسي دعم الأطراف الاستثمارية لضمان نجاح المشروع ككل.

وتابع أن شركة العاصمة تركز على دراسة الملاءة المالية للمطورين العقاريين والقدرات الفنية، وذلك كمعيار رئيسي في تصنيف الشركات العاملة بالمدينة، حرصاً على مدخرات المواطنين، ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات بجودة عالية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تسكين موظفي الحكومة تدريجيا بالمقرات الجديدة

وأردف «عباس» أنه من المنتظر أن يتم انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، خلال شهر يناير المقبل، على أن يتم تسكين موظفي الحكومة تدريجيا بالمقرات الجديدة بالحي الحكومي حتى نهاية مارس 2023، مشيراً إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة بصدد طرح أراضي المرحلة الثانية قريبا، والعمل على طرح فرص استثمارية ضخمة ومتنوعة، على أن تتولى شركة العاصمة الإدارية إدارة منظومة البنية التحتية، باعتبارها أول مدينة ذكية.

وأوضح أنه تم تأسيس شبكات البنية التحتية بها وفقاً لأحدث الأنظمة التكنولوجية، وعبر التعاقد مع كبرى الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها، كما أنه يجري الآن تنفيذ تجارب التشغيل لكافة المرافق المتكاملة بالعاصمة الإدارية وإجراء اختبارات متعددة للتشغيل لتوفير الاحتياجات الضرورية والتمهيد لانتقال موظفي الدولة خلال يناير المقبل.

تحويل مجمع التحرير لمبنى فندقي

من جانبه أكد عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار، أن الصندوق يمثل أحد أربعة صناديق تم إنشائها تحت صندوق مصر السيادي، وينتقل إليها الأصول التابعة للصندوق بغرض دراسة الاستفادة من الأصول وطرحها لخلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الصندوق يمتلك مجموعة من الأصول الهامة التي انتقلت إليه، وأبرزها مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية وأرض الحزب الوطني الديمقراطي السابق والقرية الكونية غرب القاهرة والمدينة العلمية الاستكشافية وملحق معهد ناصر في شبرا، وممتلكات أخرى، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على الاستعانة بخبرات شركات الاستشارات الأجنبية لعمل دراسات لتطوير الأصول المطروحة للاستثمار.

وكشف أنه تم الاستعانة بشركات استشارات دولية لدراسة مشروع تطوير مجمع التحرير، وتم الاتفاق على تحويله إلى مبنى فندقي، كما سيتم تحويل أرض الحزب الوطني المنحل إلى مبنى ضخم متعدد الاستخدامات، وتم دراسة تطويره مع مكتب استشاري ألماني، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به قريبا في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة وسط البلد.