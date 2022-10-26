مذكرة تفاهم لتطوير برنامج ريادة الأعمال بإحدى جامعات العاصمة الإدارية

وقعت مؤسسة السويدي اديوكيشن المؤسسة لجامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية مع إحدي البنوك، ومؤسسة E4Impact الايطالية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال الزراعية وتطويره.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، يمول البنك برنامج ريادة الأعمال الزراعية، كجزء من جهوده، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال، والذي ستقدمه المؤسسة الإيطالية والسويدى اديوكيشن من خلال مبادرة Innovation Hub، التي تعمل على الربط بين نظم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز الأفكار المبتكرة، ونمو الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين المناسبين لتمكينها من التوسع.

جامعات المعرفة الدولية

تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورعلي مصيلحي وزير التموين، السفير الإيطالي ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، وإيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين.

برنامج التنمية المستدامة

يهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة، من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لرفع الانتاجية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد ميشيل كواروني السفير الايطالي، أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة، من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، كما أكد على المساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر، موضحا أن البرنامج تم إعداده ليتماشى مع الجهود الدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقال المهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى إديوكيشن ورئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تنتهجه استراتيجية السويدى إديوكيشن لدعم وتعزيز مجالي الابتكار وريادة الأعمال، والذي يعد أحد الأسواق الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تستهدف الأنشطة التي تؤثر على الركائز الاقتصادية الرئيسية للدولة والتنمية المستدامة، ووفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

انتشار الشركات الناشئة بين الشباب

في السياق ذاته، أكد ايهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لـ«السويدى إديوكيشن»، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق دورها في تطبيق توجيهات الحكومة المصرية لكبار المستثمرين للمساهمة في دعم رواد الاعمال والافكار الجديدة، مشيرا إلى أنها توفر كل سبل التدريب في مجال تطبيق التكنولوجيا الزراعية لرواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، والمساهمة في دعم الشباب.

وأضاف سلامة، أنها تعمل على انتشار الشركات الناشئة بين جموع الطلاب والشباب في مصر، وإتاحة كل السبل الممكنة لهم، من أجل تطبيق أفكارهم والنهوض بها والتأكد من نجاحها، لتحظى الشركات المصرية بمكانة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.