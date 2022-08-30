«أشجار بلا كوارث» تواصل تشجير طريق جمال عبدالناصر في الفيوم

تمكنت مبادرة أشجار بلا كوارث بمحافظة الفيوم، من زراعة 50 شجرة جديدة على طول جانب طريق جمال عبدالناصر في الفيوم، إذ بلغ إجمالي الأشجار المغروسة بواسطة المبادرة حتى الآن، 157 شجرة حتى الآن، إضافة إلى تقليم وصيانة أشجار داخل 3 شوارع رئيسية في الفيوم.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، ضمن تحت شعار «وطن أخضر»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في هذا الشأن.

تقليم الأشجار لتعزيز نموها

وقال المهندس أحمد مجدي الدش مؤسس مبادرة «أشجار بلا كوارث» بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تم خلال الأيام القليلة الماضية، زراعة 16 شجرة في شارع سعد زغلول، و12 شجرة في شارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى تقليم 20 شجرة وإزالة الفروع والأغصان الميتة والضعيفة بها؛ لتعزيز النمو الخضري.

أشجار خشبية ومثمرة

وأضاف مؤسس مبادرة «أشجار بلا كوارث»، أنّ المبادرة تغرس وزراعة أشجار بنوعيها الخشبية والمثمرة في مختلف شوارع محافظة الفيوم، إضافة إلى الميادين والمنشآت الحكومية، وتضم الأشجار المثمرة التوت، والليمون، والرمان، واليوسفي، والتين، والزيتون والبرتقال.

زراعة 10 آلاف شجرة

وأوضح «الدش»، أنّ مبادرة «أشجار بلا كوارث»، تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة في مختلف المدن والمراكز بمحافظة الفيوم، من خلال 30 شابا يعملون في المبادرة، و20 آخرين متطوعين من مبادرة «شباب يدير شباب» التابعة لوازارة الشباب والرياضة.

زراعة وتقليم أشجار وتوعية

وكشف مؤسس المبادرة، أنّ المبادرة لا تستهدف زراعة الأشجار فقط، لكنها تتضمن أيضاً تقليم الأشجار وإزالة الغصون الميتة، ورعايتها، إضافة إلى تدوير مخلفات الأشجار، كما أنّ أعضاء المبادرة يقومون بتوعية المواطنين حول الأشجار وأهميتها، موضحاً أنّ تلك الأشجار تأتي ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، كما أنّها ستحول شكل الشوارع تماماً، وتساهم في الحد من التغيرات المناخية.