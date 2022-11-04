احتفالا بالعيد القومي.. شباب كفر الشيخ يجوبون محافظتين بالدراجات الهوائية

حرص فريق مبادرة «بلاها مواصلات» من شباب محافظة كفر الشيخ، على التنقل بين المحافظات المختلفة بالدراجات الهوائية، اليوم الجمعة، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة الـ66.

وقام محمد طارق، صاحب الـ20 عاماً، الطالب بكلية الطب البشري، وصاحب مبادرة «بلاها مواصلات»، وعبد الرحمن شعيشع، صاحب الـ19 عاماً، والطالب بكلية العلاج الطبيعي، بجامعة كفر الشيخ، وعادل المعداوي، صاحب الـ19 عاماً، والطالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومحمد مجدي، صاحب الـ22 عاماً، وخريج كلية التجارة، بقطع مسافة 100 كم بدراجاتهم الهوائية ذهاباً وإياباً، حيث مروا بمحافظتي الدقهلية ثم دمياط ومن ثم العودة إلى مسقط رأسهم في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وأعرب الشباب عن سعادتهم بهذا الإنجاز الكبير الذي قاموا به بعد قطع مسافة 100 كم متراً بالدراجات الهوائية، احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محمد طارق، صاحب الـ20 عاماً، الطالب بكلية الطب البشري، وصاحب مبادرة «بلاها مواصلات»، في بيان، أنه ورفاقه قاموا بالتنقل بدراجتهم الهوائية من مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة المنصورة ومن ثم إلى مدينة بلقاس ثم مدينة دمياط ومن ثم العودة إلى مدينة بيلا مرة أخرى، لافتاً إلى أنهم حرصوا على الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ على طريقتهم الخاصة.

وأوضح «طارق»، أن الرحلة استمرت على مدار 12 ساعة إذ انطلقوا من مدينة بيلا في الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة ووصلوا إلى مدينتهم الساعة الرابعة مساءً، مشيراً إلى أنهم سيقومون خلال الفترة المقبلة بقطع مسافات طويلة للتوعية بأهمية الرياضة.

قطع مسافة 100 كم متراً بالدراجات الهوائية

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة شباب مدينة بيلا، وذلك لإطلاقهم مبادرة لاستخدام الدراجات الهوائية في التنقل بين المحافظات تحت شعار «بلاها مواصلات»، واحتفالهم بالعيد القومي للمحافظة على طريقتهم الخاصة بقطع مسافة 100 كم متراً بالدراجات الهوائية، معرباً عن فخره واعتزازه بهم و بالمبادرة التي أطلقوها من مدينة بيلا.

ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية

وتحتفل محافظة كفر الشيخ، بعيدها القومي الـ66، اليوم الجمعة، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر عام 1956م على قوات العدوان الثلاثي على مصر.