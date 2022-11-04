مدارس كفر الشيخ تحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. ندوات وأنشطة متنوعة

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بجميع المدارس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

احتفالات في المدارس بالعيد القومي

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنه سيتم الاحتفال بالعيد القومي الـ66 لمحافظة كفر الشيخ بجميع المدارس بدءاً من صباح السبت، وذلك من خلال إلقاء كلمة في طابور الصباح عن بطولات جنود البحرية المصرية في موقعة برج البرلس البحرية، فضلاً عقد ندوات بالمدارس لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الوطن ومكتسباته.

وأضاف المصدر، أن الاحتفالات تتضمن أيضا تخصيص جميع موضوعات التعبير لهذا الأسبوع عن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وأن تكون كافة الفترات الدراسية الخاصة بالأنشطة الفنية والموسيقية وغيرها مخصصة لهذا الاحتفال القومي الهام.

افتتاح 4 مدارس جديدة بكفر الشيخ

يذكر أنه تم افتتاح 4 مدارس جديدة بمركزي كفر الشيخ والرياض، بتكلفة إجمالية 35 مليونا و791 ألف جنيه، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المدارس الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ66، اليوم الجمعة 4 نوفمبر، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر عام 1956 على قوات العدوان الثلاثي على مصر.