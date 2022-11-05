الجمهور يشيد بأغنية «هتجوزك» لتامر حسني: «الراعي الرسمي للأفراح»

نالت أغنية «هتجوزك» والتي طرحها الفنان تامر حسني منذ ساعات علي اليوتيوب من فيلمة الجديد «بحبك» بناء علي طلب جمهوره، أشادات من محبي الفنان.

وجاءت التعليقات على الاغنية كالتالي: «أغنية لذيذة تدخل القلب على طول يا تامر»، وقال آخر: الراعي الرسمي للأفراح الفترة الجارية، وعلق آخر: الأغنية جامدة حرفيا، وجاء تعليق آخر: أنا بقيت عايزة أتجوز عشان أشغلها في فرحي من حلاوتها.

فيلم بحبك

وحقق تامر حسني نجاح كبير بفيلم بحبك والذي شاركة فيه بالبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت يوم 24 نوفمبر، ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة.