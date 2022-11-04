طقس معتدل في الغردقة اليوم.. وإقبال كبير من السائحين على الشواطئ

تشهد مدينة الغردقة طقسا مستقرا اليوم الجمعة، معتدل الحرارة نهارا وبارد ليلا، وبلغت درجة الحرارة العظمى 27 مئوية والصغرى 21 درجة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

إقبال السائحين على الشواطئ

وبالتزامن مع اعتدال الطقس، شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالشمس الساطعة والأجواء الدافئة.

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية البولندية

وكشف محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، تدفق السائحين من مختلف الدول الأوروبية إلى الغردقة تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة الدولي استقبل أمس الخميس أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الوطنية البولندية القادمة من العاصمة وارسو، وعلى متنها 186 راكبا، وذلك بالورود والهدايا التذكارية والشيكولاتة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، مع إنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت.