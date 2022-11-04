ننشر رابط التصويت على جائزة جلوب سوكر 2022 لدعم محمد صلاح

ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن رابط التصويت على جائزة جلوب سوكر 2022، التي انطلقت الجولة الثانية منها أمس الخميس، إذ يقبل العديد من محبي كرة القدم والساحرة المستديرة على تشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين لكي يحصلوا على جوائز في تلك المسابقة أو يحتلوا قائمة الترتيب.

وأعلنت اللجنة المنظمة لـجلوب سوكر، الشهر الماضي، عن قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي شملت اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

رابط التصويت على جائزة جلوب سوكر 2022

وفي السطور التالية، نقدم رابط التصويت على جائزة جلوب سوكر 2022.

ويمكن التصويت على جائزة جلوب سوكر من خلال رابط مخصص لذلك من خلال الضغط هنا وسيظهر لك قائمة بأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والأندية والفرق المختلفة ويمكنك اختيار من تريد والضغط على vote للتصويت لصالحه.

ويقبل المصريون على ذلك الرابط من أجل التصويت للفرعون المصري، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

صلاح ضمن مرشحي جوائز جلوب سوكر

وينافس «صلاح» كبار اللاعبين حول العالم في تلك الجائزة أبرزهم كريم بنزيما وساديو ماني وتيبو كورتوا.

موعد جائزة جلوب سوكر 2022

ويمكن للمصريين الراغبين في التصويت للاعب منتخب مصر محمد صلاح قبل يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري إذ سيتم غلق الباب في ذلك التاريخ.

المتنافسون في جلوب سوكر

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر أبرز اللاعبين حول العالم وهم:

- محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

- كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد

- تيبو كورتوا لاعب فريق ريال مدريد.

- لويس دياز لاعب فريق ليفربول.

- إرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي.

- روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة.

- ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ.

- كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

- ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

- كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد.