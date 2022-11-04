الإعلام الهندي: ندعم جهود مصر في مواجهة تغير المناخ

قال موقع «إيه إن أي» الهندي إن الهند تدعم جهود مصر في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وكذلك جهود استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كفرصة لتكثيف العمل والتوصل إلى حلول بشأن تأثير التغيرات المناخية.

وأشار الموقع إلى أن وزير الغابات والبيئة والمناخ سيكون على رأس وفد نيودلهي للمشاركة في المؤتمر، والذي من المقرر أن يسافر غدا السبت للمشاركة في المؤتمر.

الهند ستناقش بقوة قضية تمويل مواجهة التغيرات المناخية

بدوره قال موقع «إنديان إكسبريس» الهندي إن وفد الهند سيطرح بقوة قضية تمويل مكافحة التغيرات المناخية وذلك خلال قمة المناخ التي تنعقد في شرم الشيخ وبحث سبل توفير هذا التمويل وتحديد المسؤولين منه.

كما أن الوفد الهندي سيركز على مسألة التكيف، كأحد المسارات الرئيسية في التعامل مع أزمة التغيرات المناخية، فضلا عن التأكيد على أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يجب أن يكون فرصة لتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية وحقيقية.

أهمية كبيرة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وتؤكد كثير من التقارير الدولية الأهمية الكبيرة التي يحظى بها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إذ أن الأشهر الماضية شهدت معاناة لكثير من الدول في مواجهة أضرار التغيرات المناخية، بما في الدول المتقدمة، كبعض الدول الأوروبية التي جفت بها أنهار.

كما كانت هناك دولة مثل باكستان والتي تسببت الفيضانات الأخيرة فيها بالإضرار بأكثر من 33 مليون مواطن، إلى جانب قارة أفريقيا المهددة بتهجير أكثر من 700 مليون شخص نتيجة أضرار التغيرات المناخية.