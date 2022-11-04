السيطرة على حريق بشقة سكنية في البحيرة دون وقوع إصابات (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة قبل قليل من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثاني داخل سكن ملك «هدى.م.أ»، بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد نشوب حريق داخل الطابق الثاني في منزل بقرية قراقص التابعة لذات المركز وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء كما تم فرض كردون أمني حول العقار وفصل المرافق عن المكان.

السيطرة على الحريق

وأشارت التحريات الأولية إلى احتراق غرفة النوم كاملة ولا يوجد أى إصابات أو وفيات، ومن المرجح أن سبب الحريق هو ماس كهربائي داخلي وتمت عملية التبريد.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.