الوادي الجديد تشارك في قمة المناخ بمعرض لـ «موروثات الواحات»

تشارك محافظة الوادي الجديد بمعرض بيئي متكامل بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني متمثلة في الجمعيات الاهلية، بقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

كنوز الوادي داخل مؤتمر المناخ

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن محافظة الوادي الجديد مليئة بالكنوز البيئية والتراثية التي تساهم بشكل كبير في دعم قمة مؤتمر تغير المناخ COP27، واستعدت المحافظة من خلال المشاركة بعدد من المعارض المميزة والتي تعبر عن الموروث والتراث البيئي، وذلك على هامش مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى مبادرة المدارس الخضراء بزراعة أسطح المدارس.

قمة المناخ فرصة التسويق العالمي لمنتجات الوادي الجديد

وأضافت عايدة تهامي، مسؤولة المعارض في الوادي الجديد، إن مشاركة محافظة الوادي الجديد في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، شرف لمحافظة الوادي الجديد، ويعد تسويق عالمي لمحافظتنا الغالية والتي تتمتع بالعديد والعديد من المنتجات البيئية مثل صناعة الخوص والفخار والخزف، والتوب الواحاتي قديماً، بالإضافة إلي عدد من المشغولات اليدوية من خامات البيئة، حيث تعمل الجمعيات الأهلية، بالمحافظة على الموروث البيئي والتراثي بالإضافة إلى تشجيع الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة مثل الفخار والخزف الذي تتميز به محافظة الوادي الجديد.